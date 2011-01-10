Небольшая работа в Power Point

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Завершен4 заявки202 просмотра

Есть 4-е стр презентации уже готовых, необходимо заменить логотип на новый+

скорректировать все цвета к фирменному стилю. И где необходимо все выровнять по сетке.

оплата вебманями

14 лет назад
ironim
42 года
15 лет в сервисе
Был
13 часов назад

Выбранный исполнитель

designst
52 года
20 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
14 лет назад
$5
1 день
Очень оперативно был сделан проект, внесены все правки, отличный исполнитель!
Приятно работать с Евгением, надеюсь не в последний раз. Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

designst
52 года
20 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
14 лет назад

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