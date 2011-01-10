Есть сайт ... У сайта есть главная и внутренние страницы, которые содержат надписи, выполненные красным цветом: http://clip2net.com/clip/m46694/1294414305-clip-123kb.png http://clip2net.com/clip/m46694/1294414369-clip-106kb.png http://clip2net.com/clip/m46694/1294414458-clip-115kb.png http://clip2net.com/clip/m46694/1294414529-clip-97kb.png http://clip2net.com/clip/m46694/1294414589-clip-100kb.png ...
Небольшая работа в Power Point
Есть 4-е стр презентации уже готовых, необходимо заменить логотип на новый+
скорректировать все цвета к фирменному стилю. И где необходимо все выровнять по сетке.
оплата вебманями
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