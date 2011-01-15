Перерисовать две картинки (изменить цвет)

Есть такая картика http://gyazo.com/9c22d42a596397ebbea142d5c5b90828.png это ваша входная информация, от вас надо отрисовать ей в фотошопе чтобы каждый элемент был на своём слое. Что надо отрисовать 1) сам фон (просто белая плашка с тенью) ...