Перерисовать две картинки (изменить цвет)

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Завершен7 заявок242 просмотра

Добрый день!

Для нашего нового проекта! Нужно перерисовать две картинки. Под цвет кнопки. А то есть изменить красный цвет на фон кнопки! В приложение есть архив. Можете скачать архив и ознакомиться с работой.....

14 лет назад
czart
40 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

srjoke
Сергей 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$25
1 день
Сделал все быстро и четко! Цена низкая... Очень понравилось работать с этим человеком...

Заявки фрилансеров

srjoke
Сергей 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

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