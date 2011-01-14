Для женской книги Алекса Лесли. Нужно: Работа по изменению лиц казалась мне очень простой. Но не все это умеют. Поэтому тот, кто умеет - получит 300$ и упоминание имени в женской ...
Нужна простейшая работа в photoshop
Есть такая картика http://gyazo.com/9c22d42a596397ebbea142d5c5b90828.png это ваша входная информация, от вас надо отрисовать ей в фотошопе чтобы каждый элемент был на своём слое.
Что надо отрисовать
1) сам фон (просто белая плашка с тенью)
2) стрелочки назад вперёд
3) кружочки для навигации
остальное не требуется на картинку кухни не смотрите
Выбранный исполнитель
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