Нужна простейшая работа в photoshop

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Завершен11 заявок306 просмотров

Есть такая картика http://gyazo.com/9c22d42a596397ebbea142d5c5b90828.png это ваша входная информация, от вас надо отрисовать ей в фотошопе чтобы каждый элемент был на своём слое.

Что надо отрисовать

1) сам фон (просто белая плашка с тенью)

2) стрелочки назад вперёд

3) кружочки для навигации

остальное не требуется на картинку кухни не смотрите

14 лет назад
html-markup
Сергей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

perfect_snail
Светлана 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$6
1 день
Сотрудничеством со Светланой доволен. Все было сделано быстро и качественно
Чёткая задача и моментальная оплата - я довольна

Заявки фрилансеров

perfect_snail
Светлана 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад

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