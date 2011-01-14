Нужна простейшая работа в photoshop

Есть такая картика http://gyazo.com/9c22d42a596397ebbea142d5c5b90828.png это ваша входная информация, от вас надо отрисовать ей в фотошопе чтобы каждый элемент был на своём слое.

Что надо отрисовать

1) сам фон (просто белая плашка с тенью)

2) стрелочки назад вперёд

3) кружочки для навигации

остальное не требуется на картинку кухни не смотрите