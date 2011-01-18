Изменить надпись на логотипе.

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Завершен2 заявки186 просмотров

Здравствуйте!

Изменить надпись на логотипе. Цвет текста сделать белым и зеленым цветом, как и было.

Фон оставить такой же.

Текст: InWip.com

InWip должен быть крупный, а com - маленький.

Буквы в тексте inwip: I и W - заглавные.

Прилагается логотип дефаулта и шапка сайта где надо произвести изменения. Все нужно в том же формате.

Спасибо, все вопросы в скайп: pieromusso

14 лет назад
vinci
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scale
Юрий 
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scale
Юрий 
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Был
13 лет назад
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