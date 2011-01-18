http://www.antongerasimov.ru/ вот сайт. Нужно заменить 6 кнопок - картинок, находящихся в центре главной странички на более адекватные. В целом должно всё смотреться красиво и не выбиваться из общего дизайна. Никаких предоплат - оплата по выполнению ...
Изменить надпись на логотипе.
Здравствуйте!
Изменить надпись на логотипе. Цвет текста сделать белым и зеленым цветом, как и было.
Фон оставить такой же.
Текст: InWip.com
InWip должен быть крупный, а com - маленький.
Буквы в тексте inwip: I и W - заглавные.
Прилагается логотип дефаулта и шапка сайта где надо произвести изменения. Все нужно в том же формате.
Спасибо, все вопросы в скайп: pieromusso
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