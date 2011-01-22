В Internet Explorer неправильно отображаются некоторые тени. сайт http://artworks.com.ua Интересуют версии 7 и выше, шестой не трогайте. Тени должны отображатся точно так же как в остальных браузерах.
Изменить "шапку" для строительного сайта
Есть уже готовая "шапка" строительного сайта, нужно ее изменить, кое-что убрать, аккуратно добавив фотографии срубов.
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