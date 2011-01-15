Обучение по администированию сайтом

Мне сделали сайт и форум. Сайт на Joomla, форум на Vbulletin. Но не стали обучать администрированию, хотя за это было уплочено. Сейчас злоумышленники лишили меня возможности администрировать свой сайт и форум. Мй АйПи заблокирован. Хостинг не помогает. Мне надо теперь сменить хостинг на зарубежный. Перенести туда сайт с форумом.

Ну, для начала восстановить контроль над управлением сайта, что бы пока на этом хостинге работал.

Научить меня как самому впредь решать подобные проблемы. Например сейчас я сменил все пароли, но одноввременно надо сменить пароль в файловом менеджере, а вот этого я делать не умею.

Есть и ещё вопросы по администированию форума.

Также мне надо сделать копию сайта и форума, что бы они у меня были в компьютере.