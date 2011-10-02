Есть силуэт мишки в векторе (пока к проекту прикладываю джипег). Мишка, как мы видим, серый:) Требуется этого мишку сделать золотым, чтобы выглядел блестящим и более-менее привлекательным. НО: просто залить линейно его ...
Верстка книги в pdf
Требуется быстро сверстать текст книги в pdf. Образцы работ и заявки по желаемой оплате строго на адрес [email protected]
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Прочее1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Необходимо подобрать такой шрифт шрифт, что бы в буквах Б, З, Е верхняя палочка не была укороченной http://img-life.ru/upload_image/69e57d106e9ef6ed0f45fc7369c2f118.pngПрочее13 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужно разработать циферный шрифт на заданую тематику от 0 до 9.Прочее8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $7
Здравствуйте! Изменить надпись на логотипе. Цвет текста сделать белым и зеленым цветом, как и было. Фон оставить такой же. Текст: InWip.com InWip должен быть крупный, а com - маленький. ...Завершен14 лет назад
- $20
http://www.antongerasimov.ru/ вот сайт. Нужно заменить 6 кнопок - картинок, находящихся в центре главной странички на более адекватные. В целом должно всё смотреться красиво и не выбиваться из общего дизайна. Никаких предоплат - оплата по выполнению ...Завершен14 лет назад
Необходимо отредактировать 5-ть картинок из шаблона. т.е. фон, шрифт и размер изображения остаются теми же. поменять нужно текст(по возможности в том же стиле) и изображение на картинке, чтобы соответствовало теме сайта (торговля ювелирными изделиями). ...Завершен14 лет назад
Добрый день! Для нашего нового проекта! Нужно перерисовать две картинки. Под цвет кнопки. А то есть изменить красный цвет на фон кнопки! В приложение есть архив. Можете скачать архив и ознакомиться с ...Завершен14 лет назад
Требуется создать прайс-лист с ссылками на каталог, по образцу http://www.hector.ru/price.html?http://www.hector.ru/pricenokat.phpПрочее1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Есть такая картика http://gyazo.com/9c22d42a596397ebbea142d5c5b90828.png это ваша входная информация, от вас надо отрисовать ей в фотошопе чтобы каждый элемент был на своём слое. Что надо отрисовать 1) сам фон (просто белая плашка с тенью) ...Завершен14 лет назад
Для женской книги Алекса Лесли. Нужно: Работа по изменению лиц казалась мне очень простой. Но не все это умеют. Поэтому тот, кто умеет - получит 300$ и упоминание имени в женской ...Прочее5 заявокЗакрыт14 лет назад