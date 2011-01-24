Отрисовать макет

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Завершен2 заявки145 просмотров

Имеется концепт-дизайн сайта, т.е. скажем так. фирменный стиль: цвета, шрифты.

Также имеется внутреннее наполнение (нарисованное от руки)

Необходимо отрисовать то, что нарисовано от руки, в общем стиле сайта. Срочно

icq: 2229966

14 лет назад
Lime_Studio
Сергей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
11 отзывов

Выбранный исполнитель

brikysa1
Елена 
46 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена сроком за 2 часа, все по существу и по требованиям, оперативно и четко. Рабтаем дальше, всем рекомендую исполнителя.
Спасибо за сотрудничество. Очень приятно было работать, всё четко, доступно и без задержек!)

Заявки фрилансеров

brikysa1
Елена 
46 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад

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