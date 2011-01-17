Исправить тени в IE 7-9

Мне сделали сайт и форум. Сайт на Joomla, форум на Vbulletin. Но не стали обучать администрированию, хотя за это было уплочено. Сейчас злоумышленники лишили меня возможности администрировать свой сайт и форум. Мй АйПи заблокирован. Хостинг ...