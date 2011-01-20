К украинскому фильму добавить английские субтитры. Длительность фильма 59 м., количество текста 10 ст. 14 шрифтом, перевод сделаю сам. Опыт роботы обязателен.
Нанести размеры на картинки
Есть несколько картинок, куда надо нанести размеры. Получится должно как в приложении. Т.е. надпись под наклоном и параллельно граням должна идти.
Всего 7 различных профилей.
Максимальный бюджет 300р + отзыв
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