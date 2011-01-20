Нанести размеры на картинки

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Закрыт16 заявок287 просмотров

Есть несколько картинок, куда надо нанести размеры. Получится должно как в приложении. Т.е. надпись под наклоном и параллельно граням должна идти.

Всего 7 различных профилей.

Максимальный бюджет 300р + отзыв

14 лет назад
Q-Desnik
42 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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