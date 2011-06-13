AntonEro2

Антон Ерохин AntonEro2

 
44 годаРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Настройка рекламной компании

    Здравствуйте. Задача достаточно проста. Необходима настройка контекстной рекламы для поиска представителей малого и среднего бизнеса: - Генеральные директора - Коммерческие директора - Руководители отделов продаж - Специалисты отделов рекламы и маркетинга - Менеджеры по продажам - Инфобизнесмены Проект для продвижения - http://mybusiness.otdel-prodag.ru/ Это должны ...

    Контекстная реклама3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать страницу красочнее и креативней

    Сайт - http://getprofy.ru/ Необходимо разработать уникальный дизайн страницы под современные требования. 1. Дизайн страницы 2. Прорисовка ключевых элементов привлечения внимания 3. Загрузка на хостинг под ключ

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание механизма переадресации (работа с куками)

    Необходимо сделать следующий механизм работы сайта: 1. При первом посещении посетителя загружается сайт А (страница для подписки на рассылку) 2. Сайт А загружается до тех пор, пока посетитель не оформит подписку на рассылку. После того, как ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание продающих страниц

    Требуется разработчик дизайна для продающих страниц. Примеры страниц размещены в конце объявления. Техническое задание: 1. Продающий текст опубликован на странице http://mybusiness.otdel-prodag.ru/?page_id=366 2. Необходимо "нарисовать" продающую страницу с красочным оформлением на отдельном домене (фон, шапка, графика, иллюстрации) 3. После прорисовки ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Настройка контекстной рекламы

    Требуется настройка контекстной рекламы для продвижения сайта: - Профессиональный подбор ключевых слов - Вывод на приемлемый ЦТР - Правильная настройка параметров - Цена клика не более 0,1$ По сути - это разовая услуга. Завел, настроил и запустил.

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание нескольких дизайнов для одного сайта

    Простейший сайт - http://elenakom.getprofy.ru/ Необходимо создать 10-15 простейших дизайнов на основе этого дизайна. Текст менять не надо. Нужно поиграться с цветами, видами кнопочек, картинками и так далее. Работа не пыльная. Грубо говоря, нужно чтобы было одно и то ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание дизайна для сайта

    Создание одностраничного сайта. Требуется прорисовка дизайна, оформление и подбор элементов. Примерно, то что хочется получить в итоге: http://www.aaronrashkin.com/ http://www.marketersmanifesto.com/ Сайт делается под страницу захвата. Рассылка ведется на Smartresponder.

    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание страниц захвата

    Требуется профессиональный разработчик страниц захвата. Дизайн+верста+написание продающего текста. Стратегическое партнерство. Я веду профессиональное обучение по Интернет-маркетингу и многие люди готовы платить деньги, чтобы самим не ломать голову. Приоритет: - Создание уникальных страниц захвата - Адаптация с системами рассылок (Smartresponder, ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настроить блог на blogspot

    Нужно настроить блог на blogspot. http://technology-new1.blogspot.com/ Необходимо сделать урезку статей, чтобы видны были только заголовки и анонс. Необходимо также продумать вариант всплывающего окна для рекламы рассылки. Ну и еще несколько моментов

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Видеопрезентация 1-2 минуты

    Необходимо создать ролик для размещения на главной странице сайта. Требуется креатив и хорошее владение стилем. Обязательно наличие исполненных работ (портфолио)

    Видеомонтаж16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт для продажи товаров и услуг в электр. виде

    Необходим сайт для продажи товаров и услуг в электронном виде. 1. База данных 2. Создание внутреннего бек-офиса для пользователей (для размещения доступных товаров и услуг) 3. Возможность ручного управления базой данных (подключение и отключение пользователей) 4. Интеграция сторонних платежных ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сервис для дистанционного интернет-обучения

    Необходимо сделать сайт. Сначала поговорим о мозгах. Товар: обучающие курсы, тренинги, и иже с ним... вообщем дистанционные электронные товары... Вход на сайт: морда, где коротко о системе обучения и приглашение пройти регистрацию. Регистрация происходит в 3 этапа: 1 ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать красивую картинку

    http://www.rabotaizdoma.ru/images/video-po-mlm.jpg Необходимо по качеству и размеру сделать нечто подобное Ключевые слова: Интернет-маркетинг, развитие бизнеса с помощью Интернета, Интернет увеличивает прибыльность Вашего бизнеса на 299%

    Обработка фотографий18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание дизайна сайта

    Необходимо создать креативный образ сайта-одностраничника. Должно быть неожиданное решение. Необходимо уметь не только поймать стиль, но и работать с графикой. Создание уникальной графики. Слабый пример того что нужно: http://rabotaizdoma.ru/ Текст заголовков предоставлю позже. Необходимо продумать несколько шаблонов. Вообщем при ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
pro100game
Дмитрий 
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$80
10 баллов
10 лет назад
Создание дизайна сайта
Был рад сотрудничеству!
Хорошо поработали. все вовремя и в срок. рекомендую как грамотного специалиста.
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