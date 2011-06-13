Здравствуйте. Задача достаточно проста. Необходима настройка контекстной рекламы для поиска представителей малого и среднего бизнеса: - Генеральные директора - Коммерческие директора - Руководители отделов продаж - Специалисты отделов рекламы и маркетинга - Менеджеры по продажам - Инфобизнесмены Проект для продвижения - http://mybusiness.otdel-prodag.ru/ Это должны ...
- Контекстная реклама3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Сайт - http://getprofy.ru/ Необходимо разработать уникальный дизайн страницы под современные требования. 1. Дизайн страницы 2. Прорисовка ключевых элементов привлечения внимания 3. Загрузка на хостинг под ключДизайн сайтов13 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать следующий механизм работы сайта: 1. При первом посещении посетителя загружается сайт А (страница для подписки на рассылку) 2. Сайт А загружается до тех пор, пока посетитель не оформит подписку на рассылку. После того, как ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется разработчик дизайна для продающих страниц. Примеры страниц размещены в конце объявления. Техническое задание: 1. Продающий текст опубликован на странице http://mybusiness.otdel-prodag.ru/?page_id=366 2. Необходимо "нарисовать" продающую страницу с красочным оформлением на отдельном домене (фон, шапка, графика, иллюстрации) 3. После прорисовки ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется настройка контекстной рекламы для продвижения сайта: - Профессиональный подбор ключевых слов - Вывод на приемлемый ЦТР - Правильная настройка параметров - Цена клика не более 0,1$ По сути - это разовая услуга. Завел, настроил и запустил.Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт11 лет назад
Простейший сайт - http://elenakom.getprofy.ru/ Необходимо создать 10-15 простейших дизайнов на основе этого дизайна. Текст менять не надо. Нужно поиграться с цветами, видами кнопочек, картинками и так далее. Работа не пыльная. Грубо говоря, нужно чтобы было одно и то ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт12 лет назад
Создание одностраничного сайта. Требуется прорисовка дизайна, оформление и подбор элементов. Примерно, то что хочется получить в итоге: http://www.aaronrashkin.com/ http://www.marketersmanifesto.com/ Сайт делается под страницу захвата. Рассылка ведется на Smartresponder.Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется профессиональный разработчик страниц захвата. Дизайн+верста+написание продающего текста. Стратегическое партнерство. Я веду профессиональное обучение по Интернет-маркетингу и многие люди готовы платить деньги, чтобы самим не ломать голову. Приоритет: - Создание уникальных страниц захвата - Адаптация с системами рассылок (Smartresponder, ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Нужно настроить блог на blogspot. http://technology-new1.blogspot.com/ Необходимо сделать урезку статей, чтобы видны были только заголовки и анонс. Необходимо также продумать вариант всплывающего окна для рекламы рассылки. Ну и еще несколько моментовВеб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать ролик для размещения на главной странице сайта. Требуется креатив и хорошее владение стилем. Обязательно наличие исполненных работ (портфолио)Видеомонтаж16 заявокЗакрыт13 лет назад
Описание в ТЗ Необходим исполнитель с возможностью живого контакта. Лучше всего СкайпВеб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходим сайт для продажи товаров и услуг в электронном виде. 1. База данных 2. Создание внутреннего бек-офиса для пользователей (для размещения доступных товаров и услуг) 3. Возможность ручного управления базой данных (подключение и отключение пользователей) 4. Интеграция сторонних платежных ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Необходимо сделать сайт. Сначала поговорим о мозгах. Товар: обучающие курсы, тренинги, и иже с ним... вообщем дистанционные электронные товары... Вход на сайт: морда, где коротко о системе обучения и приглашение пройти регистрацию. Регистрация происходит в 3 этапа: 1 ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт13 лет назад
http://www.rabotaizdoma.ru/images/video-po-mlm.jpg Необходимо по качеству и размеру сделать нечто подобное Ключевые слова: Интернет-маркетинг, развитие бизнеса с помощью Интернета, Интернет увеличивает прибыльность Вашего бизнеса на 299%Обработка фотографий18 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать креативный образ сайта-одностраничника. Должно быть неожиданное решение. Необходимо уметь не только поймать стиль, но и работать с графикой. Создание уникальной графики. Слабый пример того что нужно: http://rabotaizdoma.ru/ Текст заголовков предоставлю позже. Необходимо продумать несколько шаблонов. Вообщем при ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад