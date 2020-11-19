Занимаюсь стартапами, дизайном сайтов, продвижением
Участвовал в разработке более 50 сайтов различного уровня, от сайтов визиток, до информационных порталов и социальных сетей.
Тематики: интернет-магазины, социальные сети, корпоративные сайты, сайты визитки, турпорталы, сайты туристических фирм.
Имею большой опыт организаторской работы, могу сделать отличный старт-ап проекта за умеренную оплату.
Портфолио
- Разработка проекта SMSNOMEROK155 просмотров
- Разработка сайта для дилера "NISSAN"236 просмотров