Создание портала-сервиса для малых и средних предприятий (МСП) Функциональность: 1) Бесплатная часть портала, доступная после регистрации 1.1) Тендерная площадка оборудования и проектов МСП ...
Создание аналогичного сайта
Необходимо создание аналогичного сайта airbnb.com
Интересует конечная стоимость (создание сайта, его наполнение, регистраця домена, хостинг).
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