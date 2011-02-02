Создание аналогичного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт10 заявок277 просмотров

Необходимо создание аналогичного сайта airbnb.com

Интересует конечная стоимость (создание сайта, его наполнение, регистраця домена, хостинг).

14 лет назад
marinanik
Марина 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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