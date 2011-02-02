Нужно с нуля поднять сайт аукцион. В принципе какой движок не важно. Дизайн и функционал хотелось бы полностью скопировать www.trademe.co.nz . От Вас только написание скрипта. Если вы скачаете бесплатный скрипт и подгоните под то ...
SME Portal
Создание портала-сервиса для малых и средних предприятий (МСП)
Функциональность:
1) Бесплатная часть портала, доступная после регистрации
1.1) Тендерная площадка оборудования и проектов МСП
- регистрация МСП, база МСП, поиск по базе
- размещение тендера/аукциона/объявления(с модерацией), база тендеров, поиск по базе
- размещение вакансий
- профиль МСП, "мои тендеры" в профиле (размещенные и в которых участвую), "мои вакансии" (см.ниже)
1.2) База вакансий
- регистрация физ.лиц, профиль, создание резюме
- база резюме, поиск по базе
- база вакансий, поиск по базе
1.3) МСП вебинары
-...(обсуждается)
2) Проектная часть, закрытая и защищенная (secured), доступная после платной регистрации
2.1) Регистрация проекта
- регистрация проекта, выбор типа проекта, который определяет начальные документы(см.ниже)
- профиль проекта
2.2) Хранилище документов проекта
- начальные документы
- загрузка/удаление/папки
- версии документов
- комментарии
2.3) Команда проекта
- приглашение в команду проекта
- профиль участника
2.4) Взаимодействие
- проектный блог
- внутренняя переписка
- планирование и проведение p2p fash видеоконференции (обсуждается)
2.5) Wizard проекта
- события проекта, анонсы
- roadmap проекта
- набор презентаций, видео и текстовых рекомендаций
CMS: Wordpress или Drupal (обоснование)
Язык: Английский, с возможностью добавления других языков в дальнейшем
Дизайн: минимум дизайна, практично, лаконично, два-три цвета(серый, тёмносерый, синий, фиолетовый)
Внедрение: зарубежный хостинг, предположительно Германия (помощь в подборе, регистрации, внедрении, организации бэкапов)
Е-процессинг: нужна помощь в подборе и подключении
Безопасность: очень высокие требования к безопасности сайта, особенно ко второй части, особенно к хранилищу файлов (ssl, https, адресация, ссылки...)
Дальнейшее сотрудничество: крайне приветствуется возможность долгосрочного сотрудничества, аутсорсинг, разработка дополнительного функционала, администрирование
SEO: маркетинг и продвижение не нужны
Время разработки: первая часть портала должна быть запущена ASAP
Нюансы: обсуждаются
Взаимодействие: очень приветствуется активное вовлечение заказчика в разработку
Основное требование: Не изобретать велосипед! Стараться использовать уже написанные модули/скрипты/плагины и модифицировать их. Максимально использовать функциональность CMS.
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