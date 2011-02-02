SME Portal

$2660
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт5 заявок191 просмотр

Создание портала-сервиса для малых и средних предприятий (МСП)

Функциональность:

1) Бесплатная часть портала, доступная после регистрации

1.1) Тендерная площадка оборудования и проектов МСП

- регистрация МСП, база МСП, поиск по базе

- размещение тендера/аукциона/объявления(с модерацией), база тендеров, поиск по базе

- размещение вакансий

- профиль МСП, "мои тендеры" в профиле (размещенные и в которых участвую), "мои вакансии" (см.ниже)

1.2) База вакансий

- регистрация физ.лиц, профиль, создание резюме

- база резюме, поиск по базе

- база вакансий, поиск по базе

1.3) МСП вебинары

-...(обсуждается)

2) Проектная часть, закрытая и защищенная (secured), доступная после платной регистрации

2.1) Регистрация проекта

- регистрация проекта, выбор типа проекта, который определяет начальные документы(см.ниже)

- профиль проекта

2.2) Хранилище документов проекта

- начальные документы

- загрузка/удаление/папки

- версии документов

- комментарии

2.3) Команда проекта

- приглашение в команду проекта

- профиль участника

2.4) Взаимодействие

- проектный блог

- внутренняя переписка

- планирование и проведение p2p fash видеоконференции (обсуждается)

2.5) Wizard проекта

- события проекта, анонсы

- roadmap проекта

- набор презентаций, видео и текстовых рекомендаций

CMS: Wordpress или Drupal (обоснование)

Язык: Английский, с возможностью добавления других языков в дальнейшем

Дизайн: минимум дизайна, практично, лаконично, два-три цвета(серый, тёмносерый, синий, фиолетовый)

Внедрение: зарубежный хостинг, предположительно Германия (помощь в подборе, регистрации, внедрении, организации бэкапов)

Е-процессинг: нужна помощь в подборе и подключении

Безопасность: очень высокие требования к безопасности сайта, особенно ко второй части, особенно к хранилищу файлов (ssl, https, адресация, ссылки...)

Дальнейшее сотрудничество: крайне приветствуется возможность долгосрочного сотрудничества, аутсорсинг, разработка дополнительного функционала, администрирование

SEO: маркетинг и продвижение не нужны

Время разработки: первая часть портала должна быть запущена ASAP

Нюансы: обсуждаются

Взаимодействие: очень приветствуется активное вовлечение заказчика в разработку

Основное требование: Не изобретать велосипед! Стараться использовать уже написанные модули/скрипты/плагины и модифицировать их. Максимально использовать функциональность CMS.

DrupalWordPress
14 лет назад
smosh
37 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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