Нужно с нуля поднять сайт аукцион. В принципе какой движок не важно. Дизайн и функционал хотелось бы полностью скопировать www.trademe.co.nz . От Вас только написание скрипта. Если вы скачаете бесплатный скрипт и подгоните под то ...
Требуется сателлит, HTML, 5 стр.
Нужно создать промо-сателлит из нескольких страниц с простым дизайном.
Пример такого дизайна – в приложении.
Сайт будет также по тематике ПРОГРАММА для компьютера (детали уточним в переписке).
Пожелания:
- простой и понятный дизайн, можно использовать шаблон из паблика но обязательно уникализировать.
- в дизайне ничего лишнего, всё чётко как в примере
- резиновый или фикс. макет,CSS файл, DIV вёрстка, кроссбраузерность
- должна быть шапка, подвал, основная часть и сайдбар справа.
- 5 страниц: о программе, загрузить, системные требования, функции, контакты (контент нужно отрерайтить из указанного источника, общий объём ~ 3000 знаков).
- нужен будет блок отзывов (статика без функционала) в том месте в котором на Ваш взгляд это будет оптимально
Срок исполнения 24ч с момента получения заказа
Оплата: предлагает исполнитель, предпочтение тому кто предложит лучше соотношение цена/опыт
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