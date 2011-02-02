Требуется сателлит, HTML, 5 стр.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт6 заявок175 просмотров

Нужно создать промо-сателлит из нескольких страниц с простым дизайном.

Пример такого дизайна – в приложении.

Сайт будет также по тематике ПРОГРАММА для компьютера (детали уточним в переписке).

Пожелания:

- простой и понятный дизайн, можно использовать шаблон из паблика но обязательно уникализировать.

- в дизайне ничего лишнего, всё чётко как в примере

- резиновый или фикс. макет,CSS файл, DIV вёрстка, кроссбраузерность

- должна быть шапка, подвал, основная часть и сайдбар справа.

- 5 страниц: о программе, загрузить, системные требования, функции, контакты (контент нужно отрерайтить из указанного источника, общий объём ~ 3000 знаков).

- нужен будет блок отзывов (статика без функционала) в том месте в котором на Ваш взгляд это будет оптимально

Срок исполнения 24ч с момента получения заказа

Оплата: предлагает исполнитель, предпочтение тому кто предложит лучше соотношение цена/опыт

CSSHTML
14 лет назад
gekas82
42 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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