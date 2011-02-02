Нужно с нуля поднять сайт аукцион. В принципе какой движок не важно. Дизайн и функционал хотелось бы полностью скопировать www.trademe.co.nz . От Вас только написание скрипта. Если вы скачаете бесплатный скрипт и подгоните под то ...
Приватный проект для ViacheslavAvtor Чудо Житница
Приватный проект для ViacheslavAvtor "Чудо Житница". Разработать сайт для компании.
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