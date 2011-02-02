Приватный проект для ViacheslavAvtor Чудо Житница

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Завершен2 заявки141 просмотр

Приватный проект для ViacheslavAvtor "Чудо Житница". Разработать сайт для компании.

14 лет назад
Alexsim
38 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

ViacheslavAvtor
Вячеслав 
42 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$2900
40 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

ViacheslavAvtor
Вячеслав 
42 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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