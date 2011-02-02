Написать сайт с 0 (сайт с виджетами!)

См. тз и макеты

ТЗ

1. Имя сайта (название домена).

Vyborg-global.ru

2. Название сайта.

Информационно-развлекательный сайт г.Выборг

3. Назначение сайта (цель создания сайта).

Информационно-развлекательный ресурс.

4. Язык сайта.

Русский.

5. Количество страниц сайта.

См. структуру

6. Рисунки. Формат всех рисунков gif или jpg (jpeg).

Предпочтителен формат jpg (jpeg).

7. Пропускная способность линии связи.

Среднее время загрузки страниц не должно превышать 30 секунд при скорости соединения 28.8 Кбит/сек. Допускается увеличение времени загрузки отдельных страниц до 35 секунд, но не более чем 30% общего числа страниц сайта. Головная (начальная) страница должна иметь время загрузки не более 40 секунд.

Примечание:

Во всех случаях не учитывается время загрузки подгружаемых элементов (счетчики, баннеры, информеры и т.д.).

8. Основной диапазон разрешения мониторов, на которых будет просматриваться сайт.

От 1024х768 до 1024х1280 пикселей (от 17" до 19"). ?

9. .ВНИМАНИЕ! САЙТ НЕ ТЯНУТЬ(НЕ ДЕЛАТЬ РЕЗИНОВЫМ!) ВАЖНЫМ МОМЕНТОМ СЧИТАЮ УКАЗАТЬ ЧТО БОЛЬШОЕ КОЛ_ВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ БУДУТ ЗАХОДИТЬ С КПК И ДР, МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ,

10. Размер и вид шрифта сайта.

Ариал. От 9 до 16 .

11. Срок разработки сайта.

Обсуждаемо

12. Порядок сдачи-приемки сайта.

Веб мастер делает сайт на своем доменном имени, ход работ контролирует заказчик. По завершению работ – сайт переноситься на хостинг и домен заказчика.

Оплата поэтапно, обсуждается заказчиком и исполнителем.

13. Дополнительные условия.

Все загружаемые на сайт фото должны содержать лого сайта в левом нижнем углу.

Все дизайн макеты предоставляет заказчик.

14. Требования к контенту и наполнению Сайта

Первичная разработка и верстка контента (информационного содержимого) Сайта должна производиться силами Исполнителя при непосредственном участии Заказчика. Заказчик предоставляет все необходимые Исполнителю текстовые и графические материалы, а также комментарии, касающиеся их содержания, объема, оформления и размещения. Каталог организаций и расписание транспорта, афиша должны быть защищены от копирования.

15. Требования к системе управления контентом Сайта

Система управления контентом Сайта должна обеспечить администратору сайта возможность выполнения следующих действий :

• добавление и удаление текстов (статей);

• редактирование текстов (статей);

• добавление и удаление новостей и анонсов;

• редактирование новостей и анонсов;

• управление отображением новостей и анонсов;

• добавление и удаление пунктов меню;

• добавление и удаление объявлений;

• редактирование объявлений;

• редактирование мета-данных

• Добавление и редактирование фотоотчетов

• Возможность массовой рассылки по соц. сети

16. Требования к возможностям посетителей

Незарегистрированный пользователь может просматривать все страницы, но не может ничего добавлять. Контактную информацию в объявлениях не видит.

Зарегистрированный пользователь может :

Добавлять новости

Добавлять события в афишу

Добавлять/удалять виджеты со своей главной старницы+создавать свои (все уровни)

Добавлять фотоотчеты

Добавлять обьявления

Есть 5 уровней пользователей:

Редактор (он же суперадминистратор)

Автор (все материалы публикуются без модерации)

Горожанин (все материалы публикуются без модерации)

Интересующийся (все материалы от него подвергаются модерации, кроме обьявлений)

Посетитель (все материалы от него подвергаются модерации)

Уровень пользователя устанавливается автоматически,

Интересующийся-после 5 добавлений

Горожанин после 25 добавлений

Автор и Редактор назначаются только администратором

Виджеты:

Стандартные(см макет). Несколько из них явл. обательными (например: Туристам, Тема дня)

Дополнительные (кол-во 20 шт.)

Обсуждаем: возможность перемещения виджетов (Пример: BBC.com) Стоимость и возможность реализации?

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КРАТКО СТРУКТУРА:

Меню сайта:

Верхнее

Фотоотчеты (перечень фототчетов с названиями)

Загрузить можно любому пользователю (зарегистрированному) 1 альбом до 300 фото (автоматически сжимаются и ставиться знак-лого сайта)

Объявления (см. на vyborg-global.ru реализовать то же)

Контакты (1 страница статичной информации)

Главная

О Выборге

- История (разделение по историческим периодам с ссылками на статичные страницы)

- Достопримечательности (Логотипы по систематизации на ссылки с перечнем, тоже что и реализовано на выборг глобал)

- Как доехать (3 лого с переходом на статичные страницы)

- Расписание транспорта ( взять с Выборг глобал)1 страница с ссылками на разные направления Защита от Копирования

- Отели (то же что и на с vyborg-global.ru, только с нормальной функциональностью)

- Экскурсии (информация будет, ждем, болшое кол-во подразделов)

- Карты (карты взять с vyborg-global.ru)

Организации

Перечень см. на vyborg-global.ru

Защита от Копирования информации

Афиша

- Кино

- Театр

- Выставки

- Музыка

- Шоу

- Праздники

- Клубы

- Спорт

- Детям

Мой праздник

(ТЗ вышлю позже)

Общение

Соц. Сеть

Реализуем те же возможности что и контакт

Т.е личная страничка с возможностью загружать свои фотографии, защищать страницу (приватность) дружить-встречаться+микроблог.

ВИДЖЕТЫ НА ГЛАВНОЙ:

Стандартные и доступные только зарегист. Пользователям+ возможность создать свой виджет

http://help.yandex.ru/widgets/?id=1111909

Также будут 4 виджета обязательных и несколько рекламных полей