Нужно создать сайт по продаже автомобилей

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт3 заявки232 просмотра

Добрый день друзья. Сразу перейду к делу меня интересует готовый сайт по продаже автомобилей. Пример такого сайта может послужить ресурс (a v t o s v i t . c o m. u a) удалите пробелы. Меня интересует как движки специально подогнанные под такой ресурс так и с нуля под ключ. Сразу скажу что меня интересует чтобы всё работало (всё это значит регистрация,поиск и т.д) примером может быть ресурс который написан выше. Все предложения отправлять мне на почту a v t o p r i v o d@g m a i l . c o m (удалите пробелы). Пишите туда так как я очень редко тут буду. В теме письма укажите по поводу сайта по продаже автомобилей.

Также интересуют выполненые работы тех вебмастеров которые готовы взяться за эту работу

14 лет назад
alum5nium
Грант 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Установка google-Analytics на домен и поддомены

    $50

    Необходимо настроить Google Analytics для домена sunfoods.ru и его поддоменов (вида irkutsk.sunfoods.ru), чтобы данные собирались в одном профиле с помощью настройки фильтра и кода статистики. С вас сроки и стоимость работ (окончательный ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • SME Portal

    $2660

    Создание портала-сервиса для малых и средних предприятий (МСП) Функциональность: 1) Бесплатная часть портала, доступная после регистрации 1.1) Тендерная площадка оборудования и проектов МСП ...

    DrupalWordPress
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание букса (CAP системы)

    $50

    Требуется вебмастер для создания букса(CAP системы) Букс наподобие http://wm-sar.ru/ (точнее такого формата) Только в другом цвете(другой дизайн) Желательные цвета дизайна - серый, вообще-то любой самое главное чтоб глаза не резал. Админ ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется сателлит, HTML, 5 стр.

    $50

    Нужно создать промо-сателлит из нескольких страниц с простым дизайном. Пример такого дизайна – в приложении. Сайт будет также по тематике ПРОГРАММА для компьютера (детали уточним в переписке). Пожелания: - ...

    CSSHTML
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Chasebe

    $2000

    Новый вид коммерции методом розыгрыша товара среди нескольких покупателей. Любой пользователь может разыграть свои товары через сайт. Простой пример мы продаем ферарри за $250.000 Стоимость участия в розыгрыше ...

    JoomlaWordPress
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Тематический каталог организаций (фирм)

    Необходимо на Joomla 1.5.22 сделать тематический каталог организаций. Шаблон должен быть резиновый. На сайте должны присутствовать: главная страница сам каталог, модуль объявления, модуль новости, авторизация, новые участники, пресс-релизы (статьи), обмен ссылками. Теперь вопрос! Сколько ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Каталог товаров

    Необходимо создать каталог товаров в котором существует сортировка товара по определённым критериям. Есть вариант создания каталога на DLE и прикрутить сортировку http://4dle.ru/sel_mods/1147159173-searchfields-v3.5-poisk-po.html в демо http://www.realdruzi.com.ua/ всё красиво, но необходимо настроить данную фичу под нужды. ...

    DLE
    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Интернет магазин для производственной фирмы

    Приглашаем принять участие в тендере по созданию интернет магазина. Необходимо создать сайт для производственной фирмы с возможностью заказа продукции. Страницы сайта: - "О нас" : одна страница с информацией о фирме; ...

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    14 лет назад