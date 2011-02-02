Нужно создать сайт по продаже автомобилей

Добрый день друзья. Сразу перейду к делу меня интересует готовый сайт по продаже автомобилей. Пример такого сайта может послужить ресурс (a v t o s v i t . c o m. u a) удалите пробелы. Меня интересует как движки специально подогнанные под такой ресурс так и с нуля под ключ. Сразу скажу что меня интересует чтобы всё работало (всё это значит регистрация,поиск и т.д) примером может быть ресурс который написан выше. Все предложения отправлять мне на почту a v t o p r i v o d@g m a i l . c o m (удалите пробелы). Пишите туда так как я очень редко тут буду. В теме письма укажите по поводу сайта по продаже автомобилей.

Также интересуют выполненые работы тех вебмастеров которые готовы взяться за эту работу