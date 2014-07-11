Установка google-Analytics на домен и поддомены

Необходимо настроить Google Analytics для домена sunfoods.ru и его поддоменов (вида irkutsk.sunfoods.ru), чтобы данные собирались в одном профиле с помощью настройки фильтра и кода статистики.

С вас сроки и стоимость работ (окончательный расчет будет произведен, когда статистка будет работать и показывать корректные данные).