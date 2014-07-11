Установка google-Analytics на домен и поддомены

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен1 заявка183 просмотра

Необходимо настроить Google Analytics для домена sunfoods.ru и его поддоменов (вида irkutsk.sunfoods.ru), чтобы данные собирались в одном профиле с помощью настройки фильтра и кода статистики.

С вас сроки и стоимость работ (окончательный расчет будет произведен, когда статистка будет работать и показывать корректные данные).

14 лет назад
tassay
42 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

rabotay
Петров 
43 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$20
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Быстро оплатил, хорошо иметь дело с такими работодателями!!!

Заявки фрилансеров

rabotay
Петров 
43 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

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