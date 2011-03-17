См. тз и макеты ТЗ 1. Имя сайта (название домена). Vyborg-global.ru 2. Название сайта. Информационно-развлекательный сайт г.Выборг 3. Назначение сайта (цель создания сайта). Информационно-развлекательный ресурс. ...
Нужен сайт
Нужен сайт, вот такой http://dolgovaya-yama.com/Trofeev-Mihail-Aleksandrovich
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