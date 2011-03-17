Нужен сайт

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Завершен16 заявок316 просмотров

Нужен сайт, вот такой http://dolgovaya-yama.com/Trofeev-Mihail-Aleksandrovich

14 лет назад
davydov2010
Дмитрий 
58 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

oleg-predator
35 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$30
3 дня
Работа была выполнена качественно и в срок. Присутствует здоровая доля оптимизма и способность решать поставленные вопросы. Впечатление от совместной работы очень положительное.
Отличный работодатель. Объясняет понятно что он хочет, все недочеты расписывает по пунктиках, очень удобно . Рассчитался моментально, так что могу сказать что у него только плюсы))) Всем советую!!!

Заявки фрилансеров

oleg-predator
35 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад

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