Ессе по менеджменту

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Завершен5 заявок137 просмотров

Тема: "Сущность и организация финансового менеджмента на предприятии".

Объем 15 стр.

срок сутки

14 лет назад
alisa757
Любовь 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

olenusyk
Елена 
45 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 отзывов(-1)
14 лет назад
$8
1 день
Потрясающий фрилансер!!! Все точно во время и за умеренную плату!!! А главное-качество на высшем уровне! Занесла Елену в избранное! Теперь буду часто обращаться к Елене!
Отличный заказчик. Корректность в общении и своевременная оплата. О сотрудничестве осталось самое лучшее впечатление.

Заявки фрилансеров

olenusyk
Елена 
45 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 отзывов(-1)
14 лет назад