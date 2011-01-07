Диплом менеджмент

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Закрыт1 заявка248 просмотров

Тема: Усовершенствование системы управления как инструмент повышения конкурентных премуществ организации

на примере строительной фирмы

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$150
23 дня

Заявки фрилансеров

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад