Отчет по практике Экономика труда

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Закрыт1 заявка116 просмотров

Предмет: Экономика труда

Тема или краткое описание работы: Коллективный договор и повышение его роли в регулировании социально-трудовых отношений на предприятии(на примере московского ДЕЗа)

Количество страниц: 30-35 стр.

Срoк сдачи: 14.01.2011

Вид работы: Отчет по практике + дневник

14 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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