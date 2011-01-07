Реферат антикризисное управление

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Тема: Разработка антикризисной стратегии в строительной фирме.

Содержание.

1. Глава Диагностика организации .(Описать организацию, причины кризиса).

2. Глава Разработка антикризисной стратегии в строительной фирме.

3. Глава Антикризисная программа. (План и конретные действия.

Литература.

Работа на 20-25 листов.

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$20
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mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад