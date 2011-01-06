По дисциплине: Экономика организация предприятия Тема: Экономическая эффективность от сокращения производственного цикла на предприятии.
Электропитание
Нужен курсовик по электропитанию устройств и систем связи.
Есть методичка по предмету и пример выполнения (если надо).
Свои предложения оставляйте тут или присылайте на почту [email protected]
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