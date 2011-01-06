Электропитание

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Закрыт3 заявки119 просмотров

Нужен курсовик по электропитанию устройств и систем связи.

Есть методичка по предмету и пример выполнения (если надо).

Свои предложения оставляйте тут или присылайте на почту [email protected]

14 лет назад
Serega2515
Сергей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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