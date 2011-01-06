Диплом по автомобилям

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Закрыт5 заявок133 просмотра

Нужно сделать Дипломную работу по кафедре автомобили и автомобильное хозяйство

тема любая.

100 листов. листов 5 чертежей. Формат а 1. вообщем модернизация какого либо узла автомобиля.

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

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