Курсовая по деталям машин

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Закрыт4 заявки140 просмотров

Расчёт электродвигателя. у меня есть такая же почти курсовая только расчётные даннные другие. и чертежи тоже у меня есть все. Надо сделать (доделать) пояснительную

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

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