Требуется написать диплом по Экономике на тему «Финансовые ресурсы предприятия: анализ, прогнозирование, планирование»

План диплома и основные требования смотрите в приложенных файлах.

Объем работы – 105/110 страниц: три примерно одинаковых по объему главы.

Работа по следующему плану: одна глава – одна неделя работы (если времени мало, можем обговорить более длительные сроки), оплачивать буду частями за каждую главу. Готовые главы буду отсылать на проверку научному руководителю. Возможно, он будет вносить коррективы, но сразу хочу сказать, что руководитель человек более чем адекватный, придираться сильно не будет, особенно, если все будет соответствовать заданию =)

Основное и самое главное требование к работе – УНИКАЛЬНОСТЬ, т.к. текст будут проверять на антиплагиат. Никаких источников в интернете использовать нельзя.

С исполнителем проекта обменяемся ICQ, скайпом, телефонами – все, что будет наиболее удобно для поддержания постоянной связи на случай возникновения каких либо вопросов.

Бюджет 5000 руб