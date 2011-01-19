Дипломный проект Автоматизация учета продаж

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Завершен1 заявка97 просмотров

Полная тема дипломного проекта Автоматизация учета продаж компании ООО "Капуцин"

Требуется помощь в написании дипломного проекта полностью от А до Я.

Методичка прилагается. http://dvusrachek.ifolder.ru/20637623

Срок 10 дней.

14 лет назад
StrongSpirit
Максим 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Umka_ru
40 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$10
10 дней
C Натальей работать - одно удовольствие! Работа выполнена в срок со всеми доработками. Ответственно подошла к выполнению проекта за приемлемую сумму. Низкий поклон Вам, Наталья.
Хороший заказчик. рекомендую

Заявки фрилансеров

Umka_ru
40 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад