Курсовая Организация производства

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Вариант 15. исходные данные в приложении.методичку вышлю на почту

дополнительные данные:

число смен-2

программа выпуска для первого изделия - 117568

для второго - 165234

для третьего - 187569

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров