Требуется диплом

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Закрыт2 заявки155 просмотров

В прилагаемом файле http://qwerti.ru/images/diplom.rar текст с темой по которой нужен диплом в универ. Надо доработать, офромить и тд, Сделать слайды. Все согласно стандартам. Срок 2 недели, цену предлагайте. Оплата по факту.

14 лет назад
qwerti_ru
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3 года назад

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Нет заявок фрилансеров