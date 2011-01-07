Тема 4 или 16 на выбор
Требуется диплом
В прилагаемом файле http://qwerti.ru/images/diplom.rar текст с темой по которой нужен диплом в универ. Надо доработать, офромить и тд, Сделать слайды. Все согласно стандартам. Срок 2 недели, цену предлагайте. Оплата по факту.
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