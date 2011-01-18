Предмет: Экономика труда Тема или краткое описание работы: Коллективный договор и повышение его роли в регулировании социально-трудовых отношений на предприятии(на примере московского ДЕЗа) Количество страниц: 30-35 стр. Срoк сдачи: 14.01.2011 Вид работы: Отчет по практике ...
Курсовая по юриспрюденции
Судебная власть государства : Организация и полномочия. 20-25 страниц. Внизустраничные сноски. Антиплагиат от 70%. Литература давностью не более 5 лет. Срок четыре дня.
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