Курсовая по юриспрюденции

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Завершен9 заявок182 просмотра

Судебная власть государства : Организация и полномочия. 20-25 страниц. Внизустраничные сноски. Антиплагиат от 70%. Литература давностью не более 5 лет. Срок четыре дня.

14 лет назад
alexh74
50 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
127 отзывов

Выбранный исполнитель

night-wolf
Дмитрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
24 отзыва(-1)
14 лет назад
$32
4 дня
Дмитрий написал курсовую по теории государства и права на очень хорошем уровне, используя множество актуальных источников литературы написанных за последние годы. Рекомендую всем.
Работали с Александром по курсовому проекту в области права, конкретные требования, приятен в общении, своевременная оплата, имеет высокий уровень доверия. Намерен на дальнейшее сотрудничество с Александром. Ставлю ПЛЮС.

Заявки фрилансеров

night-wolf
Дмитрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
24 отзыва(-1)
14 лет назад