Диплом Методика расследования оборота наркотиков

Очень комфортно было работать с Еленой! Это уже не первый совместный проект. Всем рекомендую Елену, как конкретного, ответственного и порядочного заказчика! Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Надеюсь на продолжение сотрудничества. +10 С уважением и благодарностью, Олег