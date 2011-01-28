Диплом Методика расследования оборота наркотиков

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Завершен4 заявки177 просмотров

Требуется написание диплома на тему: Методика расследования незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, 60 листов, требования стандартные, оригинальность 80%.

14 лет назад
Allenka
Елена 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Ognik
Олег 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$150
7 дней
В очередной раз только приятные впечатления от сотрудничества c Олегом +10 баллов
Очень комфортно было работать с Еленой! Это уже не первый совместный проект. Всем рекомендую Елену, как конкретного, ответственного и порядочного заказчика! Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Надеюсь на продолжение сотрудничества. +10 С уважением и благодарностью, Олег

Заявки фрилансеров

Ognik
Олег 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад