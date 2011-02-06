Курсовая по менеджменту

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Завершен4 заявки164 просмотра

Роль информации в процессе принятия управленческих решений 25 страниц. Внизустраничные сноски. Антиплагиат от 70%. . Срок четыре дня.

14 лет назад
alexh74
50 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
127 отзывов

Выбранный исполнитель

Irsana
Ирина 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$25
3 дня
Ирина, быстро написала отличную курсовую. Буду обращаться еще.
Прекрасный заказчик. Четкое ТЗ, всегда на связи, своевременная оплата. Всем рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

Irsana
Ирина 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад

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