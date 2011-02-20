Отчет по производственной практике (бух учет)

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Завершен2 заявки127 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо выполнить отчет по производственной практике (бухучет, 3 курс).

Есть материал по предприятию (уже выполнена курсовая работа)

Методичку сброшу выбранному исполнителю.

Объем - 30 стр.

Сроки - 5-7 дней.

Жду предложения по цене (оплата на ЯД)

14 лет назад
LMV
49 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

DariaGl
Дарья 
41 год
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$33
7 дней
Спасибо Дарье за выполненную работу. Соблюдение сроков и всех требований. Рекомендую!
Спасибо, Марина, за очередной успешно завершенный проект! За четкие требования и своевременную оплату! Очень приятно работать с грамотными людьми!!!

Заявки фрилансеров

DariaGl
Дарья 
41 год
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад