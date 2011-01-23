Нужно выполнить задание в Packet Tracer

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Закрытнет заявок77 просмотров

Выполнить задание в Packet Tracer

Создать топологию сети изображенную, Ip адресацию , маршрутизацию

задание вышлю

14 лет назад
LiderJob
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров