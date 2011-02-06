Приватный проект для Фанасковой Ольги

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Завершен1 заявка97 просмотров

Дипломная по экономике. Срок 1 неделя.

14 лет назад
rabotareferat
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
181 отзыв(-2)

Выбранный исполнитель

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$200
7 дней
Качественно и в срок. Спасибо.
Не в первый раз сотрудничаю с Сергеем, очень довольна результатами. Мои рекомендации профессионалу своего дела!

Заявки фрилансеров

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад