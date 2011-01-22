Доработка диплома по экономике

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Закрыт1 заявка108 просмотров

Требуется доработка дипломной работы по экономике.

Тема работы: "Формирование валового дохода предприятия торговли, источника формирования, пути повышения и эффективность использования".

Сама работа, и рецензия преподавателя – в приложении.

Методические рекомендации – при необходимости вышлем на почту.

Некоторая часть из обозначенных требований уже была доработана заказчиком.

Срок – 4-5 дней.

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14 лет назад
3A4ET
Зачёт 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов

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