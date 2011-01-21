Создание простой базы данных на Delphy 7

$50
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Закрыт16 заявок299 просмотров

Практическая часть к курсовой по БД

14 лет назад
mig192
Борис 
33 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров