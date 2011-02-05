Курсовая по финансам предприятия-1

$25
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Завершен6 заявок179 просмотров

Управление финансовыми рисками. Объем 25 страниц. Внизустраничные сноски, литература не старше 5 лет. Антиплагиат от 70%. Курсовая теоретическая. Срок пять дней.

14 лет назад
alexh74
50 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
127 отзывов

Выбранный исполнитель

helenira
42 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$25
5 дней
Все было написано качественно, но с небольшими задержками.
Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

helenira
42 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
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