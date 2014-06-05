Диплом для М. Русаковой по молокозаводу

$167
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Завершен2 заявки131 просмотр

Задание в файле

план+литра на 23.01

анти 90%

отчет по практике +диплом

цена 5000 р.

срок на практику февраль

диплом на март-апрель

14 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$130
15 дней
Отзыв недоступен.
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Очередной выполненный и оплаченный проект! Как всегда все очень вовремя, без задержек, благодарю!

Заявки фрилансеров

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад