Диплом для М. Русаковой по молокозаводу

Тема: Взaимодействие экoномики, сoциальных отношений и культуры в aвтопробке Цитаты – не более 20 слов, заключаются в кавычках, сноски постраничные с полным библиографическим описанием. Оформление: Привлечение идей без дословного цитирования тоже оформляется ссылкой на ...