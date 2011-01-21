Дипломная по дисциплине "Техническая эстетика"

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Тема дипломной работы: "Разработка и апробация вариативной методики художественного конструкторского анализа качества изделия".

Оглавление.

Глава 1.

Методы оценивания художественного-конструкторского качества изделий и мебельной промышленности.

Глава 2.

Разработка вариативной методики оценки качества художественно-конструкторских изделий.

2.1. Разработка конструкции и изготовления экспериментального образца (мебельного изделия???).

2.2. Оценка интегрального показателя качества экспериментальных изделий с использованием вариативной статистической методики.

Глава 3.

Расчет экономической эффективности изготовления (мебельного изделия???).

Глава 4.

Учебно-методическое обеспечение занятия кружка технического творчества "бабочка".

4.1. Методы развития творческих способностей на занятиях кружка технического творчества.

4.2. Составление тематического плана занятий кружка.

4.3. Составление планов-конспектов.

Заключение.

Список литературы.

"Мебельное изделие" можно выбрать любое, на ваше усмотрение. Подберите пожалуйста название кружка соответствующее.

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

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