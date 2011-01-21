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Дипломная по дисциплине "Техническая эстетика"
Тема дипломной работы: "Разработка и апробация вариативной методики художественного конструкторского анализа качества изделия".
Оглавление.
Глава 1.
Методы оценивания художественного-конструкторского качества изделий и мебельной промышленности.
Глава 2.
Разработка вариативной методики оценки качества художественно-конструкторских изделий.
2.1. Разработка конструкции и изготовления экспериментального образца (мебельного изделия???).
2.2. Оценка интегрального показателя качества экспериментальных изделий с использованием вариативной статистической методики.
Глава 3.
Расчет экономической эффективности изготовления (мебельного изделия???).
Глава 4.
Учебно-методическое обеспечение занятия кружка технического творчества "бабочка".
4.1. Методы развития творческих способностей на занятиях кружка технического творчества.
4.2. Составление тематического плана занятий кружка.
4.3. Составление планов-конспектов.
Заключение.
Список литературы.
"Мебельное изделие" можно выбрать любое, на ваше усмотрение. Подберите пожалуйста название кружка соответствующее.
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