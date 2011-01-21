Конструирование одежды (курсовая работа)

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Необходимо выполнить практическую часть курсовой работы "Разработка конструкции блузки и юбки"

Прикладываются методические указания и теоретическая часть к работе. Задание - сделать практическую часть работы (главы 4-6) в соответствии с методическими указаниями.

14 лет назад
diptaim
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14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

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