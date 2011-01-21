Курсовая работа

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Закрыт3 заявки169 просмотров

Основная цель работы – проведение хозяйственных операций за отчетный квартал, определение финансовых результатов и других показателей деятельности предприятия, составление простой оборотной ведомости, «Бухгалтерского баланса» и «Отчета и прибылях и убытках».

Пишите наименьшую цену и срок выполнения

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14 лет назад
baksi8
39 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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