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Эссе по социологии
Тема: Взaимодействие экoномики, сoциальных отношений и культуры в aвтопробке
Цитаты – не более 20 слов, заключаются в кавычках, сноски постраничные с полным библиографическим описанием. Оформление: Привлечение идей без дословного цитирования тоже оформляется ссылкой на источник. Все привлеченные фразы, части фраз и пересказанные идеи выделяйте курсивом. Собственный текст оформляйте прямым шрифтом. Плагиат (дословные заимствования без кавычек со ссылками или без ссылок) санкционируется неудовлетворительной оценкой, автор не допускается к экзамену. Источники: всего не менее 4-х, в том числе: не менее 2-х классиков и/или современных зарубежных социологов, не менее 2-х современных отечественных социологов Оформление источников в постраничной сноске: Фамилия И.О. Название монографии или учебника. М.: Издательство, 1999. С. 45. Фамилия И.О. Название // Название журнала. 2005. С. 33-34. Фамилия И.О. Название // Название сборника или хрестоматии/ Под ред. И.О. Фамилия. СПб: Издательство, 2004. С.87. Структура:введение: 2-3 фразы – актуальность, 2-3 фразы о задачах и структуре работы. Основная часть: логично изложите свои мысли, аргументируйте их ссылками на социологов. Каждое приводимое высказывание социолога выделяйте курсивом и сопровождайте своими комментариями, приводите примеры, иллюстрирующие Ваше мнение и точку зрения упоминаемого Вами ученого. Свяжите тему реферата с задачами государственного и муниципального управления. Заключение: 4-5 фраз – содержательные выводы, собственные мысли, обобщение того, что было сделано в работе, постановка исследовательских задач на будущее. Объем: не менее 1200 слов(~7-8 листов). не менее 85% уникальности в антиплагиате
срок сдачи: 28 января
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