Реферат по экологии

Дисциплина: Бухгалтерский учет; Тема: "Сущность и функции внутреннего аудита". Объем: 50-70л. Сроки: до 25.01.11 . Бюджет проекта: 3000р. Оплата через Веб Мани или ЯД по факту или частями. Работаю без ...