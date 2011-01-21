Основная цель работы – проведение хозяйственных операций за отчетный квартал, определение финансовых результатов и других показателей деятельности предприятия, составление простой оборотной ведомости, «Бухгалтерского баланса» и «Отчета и прибылях и убытках». Пишите ...
Отчет по практике по бух. учету
Тема основные средства
Заявки фрилансеров
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