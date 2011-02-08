Проектирование предприятия автотранспорта

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен1 заявка125 просмотров

Предмет: проектирование производственного корпуса АТП

тип работы: курсовая

тема: АТП на 210 автомобилей ЗИЛ-131Н

Уважаемые посредники! Прошу прощения, рассматриваю только заявки авторов!

14 лет назад
trujenik
Бинеева 
53 года
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

byrish
Борис 
60 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$50
5 дней
Борис ответственный и компетентный исполнитель. Работа сдана вовремя, соблюдены все требования. Корректировка выполнена оперативно с аргументированным комментарием. Претензий не имею. Важно: Борис всегда находится на связи. Рекомендую всем серьёзным заказчикам!
Огромное спасибо за совместную работу. Очень хороший заказчик. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

byrish
Борис 
60 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад