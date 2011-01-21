Реферат по экономике (бухгалтерии)

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Закрыт2 заявки167 просмотров

Темы реферата

Выбор оптимальной БИС (Бухгалтерской информационной системы) для малого бизнеса.

Выбор оптимальной БИС для среднего бизнеса.

Выбор оптимальной БИС для крупного бизнеса.

Выбор оптимальной БИС для розничного предприятия.

Выбор оптимальной БИС для оптовой компании.

Выбор оптимальной БИС для транспортного предприятия.

Выбор оптимальной БИС для холдинговой компании.

Выбор оптимальной БИС для представительства международной компании.

Реферат представляет собой сопоставление различных точек зрения разных авторов или научных школ по избранной теме с выделением спорных проблем и формулированием в заключении собственной точки зрения по спорным вопросам.

Объем 12-17 страниц.

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14 лет назад
TORRIN
Оксана 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад

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