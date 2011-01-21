Предмет "Финансовое право" Темы на выбор: Банк России: функции, задачи, компетенция. Кассовые операции и их правовое обеспечение. Безналичные расчеты. Денежная система Российской Федерации. Валютные операции и их ...
Реферат по экономике (бухгалтерии)
Темы реферата
Выбор оптимальной БИС (Бухгалтерской информационной системы) для малого бизнеса.
Выбор оптимальной БИС для среднего бизнеса.
Выбор оптимальной БИС для крупного бизнеса.
Выбор оптимальной БИС для розничного предприятия.
Выбор оптимальной БИС для оптовой компании.
Выбор оптимальной БИС для транспортного предприятия.
Выбор оптимальной БИС для холдинговой компании.
Выбор оптимальной БИС для представительства международной компании.
Реферат представляет собой сопоставление различных точек зрения разных авторов или научных школ по избранной теме с выделением спорных проблем и формулированием в заключении собственной точки зрения по спорным вопросам.
Объем 12-17 страниц.
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