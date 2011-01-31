Управление собственным капиталом организации. Объем 25 страниц. Внизустраничные сноски, литература не старше 5 лет. Антиплагиат от 70%. Курсовая теоретическая. Срок пять дней.
Реферат по экономике.
Предмет "Финансовое право"
Темы на выбор:
Банк России: функции, задачи, компетенция.
Кассовые операции и их правовое обеспечение.
Безналичные расчеты.
Денежная система Российской Федерации.
Валютные операции и их виды.
Налоговая система РФ.
Можно предложить свою тему по данному предмету.
Общий объем реферата не должен превышать 17—20 страниц формата А4.
При написании реферата не допускается дословное переписывание рекомендуемой литературы, за исключением цитат, которые должны соответствующим образом оформляться (подстрочные постраничные примечания — ссылки на источники).
Реферат представляет собой систематическое, достаточно полное изложение соответствующих проблем финансового права на основе определенного минимума источников.
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