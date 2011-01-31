Реферат по экономике.

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Завершен7 заявок253 просмотра

Предмет "Финансовое право"

Темы на выбор:

Банк России: функции, задачи, компетенция.

Кассовые операции и их правовое обеспечение.

Безналичные расчеты.

Денежная система Российской Федерации.

Валютные операции и их виды.

Налоговая система РФ.

Можно предложить свою тему по данному предмету.

Общий объем реферата не должен превышать 17—20 страниц формата А4.

При написании реферата не допускается дословное переписывание рекомендуемой литературы, за исключением цитат, которые должны соответствующим образом оформляться (подстрочные постраничные примечания — ссылки на источники).

Реферат представляет собой систематическое, достаточно полное изложение соответствующих проблем финансового права на основе определенного минимума источников.

Обратите внимание: оплата только через яндекс.

14 лет назад
TORRIN
Оксана 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$12
3 дня
Спасибо за качественную работу
Спасибо за доверенную работу! Всегда приятно работать с Вами)

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raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад